В ростовском Пролетарске из-за атаки дронов ВСУ загорелись резервуары с дизтопливом

Атаку беспилотников отразили в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«На юго-востоке Ростовской области силами противовоздушной обороны ПВО была отражена атака БПЛА», — написал глава региона.

Он уточнил, что из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлекли пожарные расчеты. Но в 05:35 из-за повторной атаки украинских беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске пришлось приостановить.

В 01:02 в Telegram-канале губернатора появилось сообщение, что средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа. Глава региона тогда обратил внимание, что информацию о последствиях атаки на земле уточняют дежурные службы.

15 августа военный корреспондент Александр Коц показал видео, на котором солдат ВС РФ сбил головой украинский беспилотник.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.