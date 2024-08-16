Уровень доверия россиян к Путину за неделю вырос

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину увеличился на 2 процентных пункта и составляет 80%. Об этом стало известно из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), который провели с 9 по 11 августа.

В опросе приняли участие 1,5 тыс россиян. Вместе с этим, 80% респондентов ответили, что Путин работает хорошо, однако показатель за неделю упал на два процентных пункта по сравнению с прошлой неделей.

В целом положительно оценивают работу правительства 52% участников опроса — показатель остался за неделю без изменений. На два процентных пункта (58%) увеличилось число опрошенных, которые заявили, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо.

Исследователи предложили респондентам представить, что в следующие выходные пройдут выборы в Госдуму. В ответ на это 44% опрошенных сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», по 9% предпочли КПРФ, и ЛДПР, а по 3% выбрали бы партии «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Ранее политолог отметила вовлеченность Путина в исполнение национальных целей.