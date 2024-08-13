Политолог назвал важной роль России в урегулировании израильско-палестинского конфликта

Встреча президента России Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса прошла в тот момент, когда возник определенный дефицит посредников на Ближнем Востоке. Об этом по ее итогам заявил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

Он отметил, что Россия возвращает свою традиционную роль одного из важнейших посредников именно как сторонник палестинской автономии, которую представляет Аббас.

«Ситуация развивается таким образом, что существующий антагонизм, который есть между палестинцами и израильтянами, не может быть адекватно решен, в том числе США, которые сейчас фактически претендовали на роль главного миротворца в силу очевидной зависимости Израиля от Соединенных Штатов», — сказал эксперт.

По его словам, тесная связь двух государств делает невозможным для США выступление в роли честного маклера.

«В этом смысле Россия может сыграть очень важную роль. Тот факт, что эта встреча произошла именно сейчас, означает, что роль России в этом регионе повышается. Это соответствует и позиции Советского Союза в прошлом, и традиционной роли России в настоящем», — добавил Межуев.

По его мнению, в этом есть и определенный момент политического интереса для России.

«Помимо того очевидного факта, что Россия — многоконфессиональная страна, и в ней есть мусульмане, проблема заключается в том, что Советский Союз, преемником которого стала Россия, был сторонником идеи деколонизации. В какой-то момент эта идея была не то чтобы забыта, но отошла куда-то на второй план для нашей внешней политики. Вот сейчас она возвращается», — отметил эксперт.

Межуев считает, что вся острота палестинского вопроса состоит в том, что там проблема деколонизации не была решена до конца. По его словам, Россия не может принять колониальные формы зависимости.

«Здесь, мне кажется, это главный момент. Разумеется, поддержка мирного населения также является важным моментом российской внешней политики», — заключил он.