Врио губернатора сообщил, что на защиту Курской области встала вся страна

На защиту Курской области встала вся Россия, из всех регионов поступает помощь. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«На защиту Курской области встала вся страна. Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных», — написал он.

До этого Смирнов сообщал, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область попыткой остановить наступление российских войск на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее власти Курской области опровергли информацию о проблемах с водой.