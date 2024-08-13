Украинцам начали рассылать по почте заочные повестки, считающиеся врученными. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Повестки поступают призывникам на адреса, указанные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) или по последнему месту регистрации, подтвердила представитель Волынского ТЦК Ульяна Кравчук.

За неявку в центр в назначенное в повестке время грозит административная ответственность — штраф, а также лишение водительских прав. При этом сохраняется обязательство явиться по повестке.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца — до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.