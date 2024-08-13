Для эвакуируемых жителей Курской области открыли пункты размещения в 54 регионах РФ

Для жителей Курской области, эвакуируемых из приграничных районов после нападения Вооруженных сил Украины, в 54 регионах России открыты 400 пунктов временного размещения вместимостью 30 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

В качестве примера в сообщении отмечается, что 13 августа в Подмосковье прибыли около 200 жителей Курской области, включая 162 детей. Их расселяют в пункты временного размещения, расположенные в городах Клин, Пушкино, Егорьевск, Подольск, Ступино, Люберцы и Коломна.

Накануне сообщалось, что в этих же ПВР Подмосковья разместили 570 жителей Курской области.

Всего по состоянию на 12 августа из приграничных районов Курской области были эвакуированы 121 тыс. жителей, еще около 180 тыс. человек ожидают помощи.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно, какие районы Курской и Белгородской областей эвакуируют из-за атаки ВСУ.