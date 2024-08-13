Система муниципального управления Казани признана лучшей в России

Казань стала лидером в рейтинге муниципального управления мегаполисами и крупными городами, набрав с 9,5 балла из 10 возможных. Об этом говорится в исследовании «Муниципальное управление мегаполисами и крупными городами: оценки эффективности текущего года» Telegram-канала «Незыгарь», сообщает «Лента.ру».

По мнению авторов исследования, столица Татарстана является образцом стабильности городской власти. Они объясняют это тем, что в новой истории Казанью руководили всего два мэра.

«Во многом это и обусловило качество развития города, строительство в котором идет по генплану, что позволяет избежать проблем точечной застройки и нехватки объектов социальной инфраструктуры», — говорится в материале.

При этом отмечается, что в сравнении со стратегией развития других городов правительством столицы Татарстана проводятся реальные мероприятия по улучшению городской среды и качества жизни горожан

«Попытки других городов создать стратегию развития сводятся к составлению документов, которые могут получать признание на различных конкурсах, но не становятся основой городской жизни. Этих недостатков Казань лишена, хотя некоторые проблемы есть», — отмечает автор текста.

На сегодняшний день, Казань является одним из российских центров нефтехимии и авиационной промышленности. Индекс промышленного производства составляет 102,1%.

Также по итогам 2023 года столица Татарстана стала лидером по строительству социальной инфраструктуры среди городов-миллионников за последние 10 лет (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). В городе построили 177 объектов.

По мнению авторов исследования, мэр Казани Ильсур Метшин грамотно подбирает и растит кадры, которые в последующем переходят в вышестоящие органы власти.

«С точки зрения мэров, основной критерий их эффективности, — это обеспечение показателей работы губернаторов, одним из важнейших среди которых является успешное выполнение работ по нацпроектам», — говорится в тексте.

При составлении рейтинга учитывались общее качество муниципального управления, способность муниципальной власти эффективно реагировать на актуальные потенциальные проблемы, общая ситуация с точки зрения динамики развития города, а также уровень комфортности жизни и развития городской среды. Второе место в рейтинге занял Нижний Новгород — он получил 9 баллов. Третье место заняла Тюмень, набрав 8,9 балла.