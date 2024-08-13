В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он призвал жителей к бдительности, а также заявил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее мужчина получил тяжелое ранение после атаки ВСУ в Белгородской области.