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Координатору «Левого фронта» Удальцову продлили арест

Суд продлил арест Удальцову по делу об оправдании терроризма до 15 ноября

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Алексей Куденко/РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил до 15 ноября арест координатору общественного движения «Левый фронт» Сергею Удальцову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Аграновского.

«Суд удовлетворил ходатайство СК и продлил срок содержания под стражей Сергею Удальцову до 15 ноября», — сказал адвокат.

Защита координатора общественного движения обжалует это решение.

11 января 2024 года в дом к Сергею Удальцову пришли с обысками. На следующий день Басманный суд арестовал его. Он проходит подозреваемым по делу об оправдании терроризма из-за поста в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, осужденных за терроризм. Сам политик не согласен с выдвинутыми обвинениями.

Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

9 февраля Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень экстремистов и террористов.

Ранее адвокат рассказал о состоянии Удальцова в СИЗО.

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