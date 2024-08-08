ФСБ сможет обрабатывать персональные данные граждан без их согласия

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Федеральной службе безопасности (ФСБ) обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала без их согласия. Документ опубликован на официальном ресурсе.

Законопроект был представлен в Госдуму в мае и изначально предусматривал возможность проверки заграничных паспортов россиян с доступом к государственной тайне. Однако ко второму чтению эта норма была исключена. Теперь ФСБ сможет обрабатывать персональные данные для обеспечения своей безопасности без согласия их владельцев.

ФСБ получит доступ к данным из государственного реестра актов гражданского состояния (ЗАГС), включая информацию о рождении, заключении и расторжении брака, смене имени и установлении отцовства, а также изменениям в этих записях. Эти данные будет предоставлять Федеральная налоговая служба, являющаяся оператором реестра.

Закон также уточняет понятие «профессиональная тайна органов ФСБ». Перечень информации, относящейся к этой категории, будет установлен директором ФСБ. Лица, получившие доступ к такой информации, будут нести ответственность за ее разглашение. Кроме того, для защиты сведений ФСБ предусмотрена возможность отказа в доступе к данным, составляющим государственную тайну, как физическим, так и юридическим лицам.

Также закон определяет, что органы государственной власти, имеющие право распоряжаться сведениями о государственной тайне, смогут по согласованию с ФСБ устанавливать порядок доступа граждан к таким сведениям.

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