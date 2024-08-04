Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нехватка водителей и рабочих в сфере перевозок достигла критического уровня

Мигрант Сервис: около 100 тыс. рабочих и водителей не хватает сфере перевозок

close
100%
Shutterstock

На основе аналитики Мигрант Сервис к концу июля 2024 года дефицит водителей приближается к 100 тыс. человек. По мнению аналитиков Мигрант Сервис в России наблюдается значительный дефицит кадров водителей, дальнобойщиков, таксистов, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

Аналитики отмечают, что этот кризис достиг критического уровня, затронув множество отраслей. Крупные транспортные компании и логистические операторы испытывают острый недостаток квалифицированных специалистов, что приводит к сбоям в поставках и замедлению логистических процессов.

В июне 2024 аналитики приложения Мигрант Сервис зафиксировали рост зарплат трудовых мигрантов на водительских должностях на 29,52%. Эксперты связывают рост зарплат с возрастающей гонкой зарплат в сферах, страдающих кадровым голодом.

По мнению аналитиков, в такой ситуации работодателям необходимо обращаться к специализированным профессиональным кадровым агентствам и цифровым площадкам для подбора трудовых мигрантов на линейные должности.

Также, реализовывать внутри своего бизнеса функции легализации, адаптации и развития трудовых мигрантов, поддерживать конкурентные зарплаты. Помогать с легализацией и бытовыми вопросами.

Помимо этого, те, компании, которые не могут обеспечить трудовым мигрантам помощь в адаптации и конкурентные зарплаты, должны предлагать своим сотрудникам наилучшие условия труда: обеспечивать жильем, транспортом, питанием, помогать с изучением русского языка — нанимать преподавателей.

Еще один инструмент — использовать цифровые инструменты для привлечения работников в соседних регионах с большим уровнем безработицы, то есть предложения трудовой силы.

Ранее выяснилось, что каждая пятая компания нанимает сезонных рабочих летом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами