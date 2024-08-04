Нехватка водителей и рабочих в сфере перевозок достигла критического уровня

На основе аналитики Мигрант Сервис к концу июля 2024 года дефицит водителей приближается к 100 тыс. человек. По мнению аналитиков Мигрант Сервис в России наблюдается значительный дефицит кадров водителей, дальнобойщиков, таксистов, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

Аналитики отмечают, что этот кризис достиг критического уровня, затронув множество отраслей. Крупные транспортные компании и логистические операторы испытывают острый недостаток квалифицированных специалистов, что приводит к сбоям в поставках и замедлению логистических процессов.

В июне 2024 аналитики приложения Мигрант Сервис зафиксировали рост зарплат трудовых мигрантов на водительских должностях на 29,52%. Эксперты связывают рост зарплат с возрастающей гонкой зарплат в сферах, страдающих кадровым голодом.

По мнению аналитиков, в такой ситуации работодателям необходимо обращаться к специализированным профессиональным кадровым агентствам и цифровым площадкам для подбора трудовых мигрантов на линейные должности.

Также, реализовывать внутри своего бизнеса функции легализации, адаптации и развития трудовых мигрантов, поддерживать конкурентные зарплаты. Помогать с легализацией и бытовыми вопросами.

Помимо этого, те, компании, которые не могут обеспечить трудовым мигрантам помощь в адаптации и конкурентные зарплаты, должны предлагать своим сотрудникам наилучшие условия труда: обеспечивать жильем, транспортом, питанием, помогать с изучением русского языка — нанимать преподавателей.

Еще один инструмент — использовать цифровые инструменты для привлечения работников в соседних регионах с большим уровнем безработицы, то есть предложения трудовой силы.

Ранее выяснилось, что каждая пятая компания нанимает сезонных рабочих летом.