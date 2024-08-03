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Две итальянки и француженка пострадали от удара молнии на пляже

Fatto Quotidiano: две итальянки и француженка пострадали от удара молнии на пляже

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Depositphotos

Две итальянки и француженка пострадали от удара молнии на пляже Альба-Адриатика в Италии. Об этом пишет издание Fatto Quotidiano.

Разряд попал в женщин во время купания на пляже в провинции Терамо области Абруццо. Пострадавшей гражданке Франции было около 60 лет, а итальянкам — по 40 лет. Одна из них не пришла в сознание до самой эвакуации в больницу. Женщин доставили в медицинское учреждение на спасательном вертолете.

До этого в Татарстане молния ударила в двоих рабочих.

Инцидент произошел в селе Столбище Лаишевского района. Мужчины находились на улице во время дождя, когда в них пришелся разряд статического электричества. Один из пострадавших, в возрасте 39 лет, получил ожоги первой и второй степеней 30% поверхности тела, его положили в реанимацию в тяжелом состоянии. Второй рабочий, 52-летний мужчина, пострадал меньше: он пожаловался на боли и онемение в ногах

Ранее россиянам объяснили, нужно ли закапывать человека в землю после удара молнии.

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