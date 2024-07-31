В Татарстане в двоих рабочих ударила молния

В Татарстане двое мужчин пострадали от удара молнии во время грозы. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Республиканской клинической больницы.

Инцидент произошел в селе Столбище Лаишевского района. Мужчины находились на улице во время дождя, когда в них пришелся разряд статического электричества. 39-летний пострадавший получил ожоги первой и второй степеней 30% поверхности тела, его госпитализировали в реанимацию. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Второй рабочий, 52-летний мужчина, пострадал меньше: он пожаловался на боли и онемение в ногах. Его наблюдают медики из отделения острого хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

До этого в Кемерово молодой мужчина чудом выжил после удара молнии, россиянин ехал по городу на велосипеде во время грозы.

Ранее в парке «Патриот» в Кубинке трех человек ударило молнией.