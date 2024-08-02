Слуцкий предложил начислять малоимущим по 46 тысяч рублей

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил внести законопроект о повышении налогового вычета для россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей. Об этом сообщает URA.RU.

Предполагается выплачивать гражданам, чей месячный доход не превышает указанный порог, по 46,8 тысячи рублей в конце года.

«Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч нужно от налогового бремени освободить. Пусть это будет налоговый вычет», – пояснил автор проекта, добавив, что главной целью инициативы является победа над бедностью.

По словам Слуцкого, россияне честно платят налоги, вне зависимости от их дохода, при этом получая разный уровень поддержки. Он отметил, что «такого быть не должно».

До этого группа депутатов ЛДПР предложила при назначении социальных выплат учитывать среднедушевой доход гражданина после вычета налогов. Отмечается, что на данный момент доход рассчитывается до вычетов.

В конце июля президент РФ Владимир Путин поручил увеличить размер налогового вычета по НДФЛ тем, кто проходит диспансеризацию и успешно сдает ГТО.

Ранее стало известно, какие налоговые вычеты чаще всего оформляют россияне.