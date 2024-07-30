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Двое сотрудников аэропорта в Нижнекамске пострадали от смерча

Baza: от смерча в аэропорту Нижнекамска пострадали двое сотрудников

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Нижнекамск онлайн/Online/VK

Двое сотрудников аэропорта Бегишево в Нижнекамске пострадали из-за смерча, прошедшего через воздушную гавань. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В результате инцидента сотрудники получили ушибы. Сильный ветер снес обшивку здания аэропорта, из техники повреждения получили четыре самолета Diamond, принадлежащие авиационному институту и использующиеся для учебных полетов.

По информации РИА Новости в настоящее время аэропорт Бегишево работает в штатном режиме, ЧП не повлияло на регулярность полетов, рейсы выполняются по расписанию.

30 июля сообщалось, что через аэропорт Бегишево, расположенный в Тукаевском районе Татарстана, прошел смерч, который перевернул несколько самолетов и повредил постройки на территории авиагавани.

Незадолго до того синоптик предрек ежегодное увеличение числа смерчей в России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что, по данным Росгидромета, за последние 25 лет на территории страны количество таких природных катаклизмов увеличилось вдвое, и это не предел. Рост числа смерчей метеоролог связывает с неравномерным повышением температуры воздуха. Потепление климата, по его словам, происходит в России в 2,5 раза быстрее, чем в целом по миру, поскольку страна находится в умеренных широтах.

Ранее в Сочи мощный смерч попал на видео.

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