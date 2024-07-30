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В еще одном российском регионе выявили случаи лихорадки Западного Нила

В Рязанской области выявили три случая лихорадки Западного Нила

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Shutterstock

В Рязанской области зафиксировали три случая лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В очагах по месту проживания и отдыха заболевших проведены энтомологические обследования. В отобранных на исследования экземплярах кровососущих насекомых вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на текущий момент сотрудники службы проводят обработку прибрежных зон водоемов от личинок комаров. Мера затрагивает трехкилометровую зону от мест проживания и отдыха граждан, у которых выявили заболевание.

До этого лихорадку Западного Нила выявили в Татарстане. Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара. Им по телемедицине проводят консультации по тактике ведения и лечения.

В НМИЦ Минздрава назвали симптомы лихорадки Западного Нила. По данным специалистов, о заболевании могут свидетельствовать боль в глазах, повышение температуры, слабость и боль в мышцах.

Ранее врачи объяснили, как не подхватить лихорадку Западного Нила от укуса комара.

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