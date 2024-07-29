Врачи объяснили, как не подхватить лихорадку Западного Нила от укуса комара

Укусы комаров могут привести не только к зуду, но и к заражению опасными заболеваниями. Чаще всего они переносят малярию, но есть также вероятность подхватить другие недуги, к примеру, лихорадку Западного Нила, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с 360.ru.

В Россию лихорадку заносят птицы, а люди заражаются через комаров. Чаще всего болезни насекомые передают в южной части страны, отметил иммунолог. По его словам, даже если инфекции удалось избежать, высока вероятность, что на укус может возникнуть аллергическая реакция, поэтому нужно использовать репелленты.

Среди эффективных средств от комаров Болибок назвал масло-репеллент ДЭТА, а также гвоздику.

«Эссенция, настойка гвоздики. В свое время даже выпускался одеколон «Гвоздика» — так и назывался, комаров отпугивать. Запах гвоздики их отпугивает», — подчеркнул медик.

Он призвал россиян использовать москитную сетку и фумигаторы, подчеркнув, что укусы комаров опасны даже для домашних животных. В том числе питомцы могут подхватить и вирус лихорадки Западного Нила. Защищать их также рекомендуется репеллентами, а при подозрительных симптомах — потере аппетита, слабости, лихорадке — нужно обратиться к ветеринару.

Если укуса избежать не удалось, то ранку следует обработать спиртом или хлоргексидином. Также врач посоветовал использовать крем для снятия зуда, так как если место укуса расчесать, то в нее можно занести вторичную инфекцию, что приведет к нагноению.

Напомним, в Татарстане обнаружили лихорадку Западного Нила, число зарегистрированных случаев заражения выросло до шести. В местах проживания и отдыха заболевших отловлены и исследованы комары. В ведомстве заверили, что вирус лихорадки не обнаружили.

Ранее стало известно, что еще в одном из регионов России появились распространяющие лихорадку комары.