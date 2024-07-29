Главе парка «Земля леопарда» присвоили звание заслуженного эколога РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного эколога РФ директору национального парка «Земля леопарда» Виктору Бардюку. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Из текста документа следует, что глава парка удостоился звания «за заслуги в деле сохранения и приумножения природных и биологических ресурсов». Также поводом для присуждения стала «многолетняя добросовестная работа».

В национальном парке «Земля леопарда» обитают дальневосточные леопарды, которые стали самой редкой породой этой крупной кошки в мире. Хищников можно встретить на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае, расположенного возле границы с Россией. Основная популяция леопардов живет именно в нацпарке.

До этого Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев Труда ряду граждан и почетных знаков «За успехи в труде» пяти предприятиям. В документе подчеркивается, что граждане удостоились награды за выдающиеся заслуги в работе и высокий профессионализм. Кроме того, президент отметил их многолетнюю и добросовестную работу.

Ранее в Кремле объяснили присвоение певцу Shaman звания заслуженного артиста.