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В Кремле объяснили присвоение певцу Shaman звания заслуженного артиста

Песков назвал песни исполнителя Shaman отражением настроя российского общества

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вряд ли глубоко знаком с творчеством певца Shaman (Ярослав Дронов), сказал журналистам официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Не думаю, что глубоко знаком с его творчеством, но несколько песен исполнителя действительно попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей. Это стало в унисон с чувствами, которые испытывает наше общество. Важно, что оно стало любимо многими в нашей стране», — заявил Песков.

22 июля Дронову присвоили звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент Путин.

19 июля у посольства США в Москве прошел митинг-концерт Shaman. Исполнитель связал это мероприятие с блокировкой своего YouTube-канала и борьбой с цензурой. Он исполнил несколько своих песен, в том числе «Я русский», а также представил композицию «Душа нараспашку» и клип на нее. На здание посольства Соединенных Штатов спроецировали российский триколор.

В 2013 году Дронов выступал на шоу «Фактор А», а в 2014 году — в проекте «Голос». В 2020 году артист взял сценический псевдоним Shaman и вскоре стал известен по композициям патриотической тематики.

Ранее Google удалила канал Дронова, потому что он русский.

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