Патрушев рассказал о ходе рекультивации полигона «Красный Бор»

Работы по рекультивации мусорного полигона «Красный Бор» в Ленинградской области выполнены на 60%. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Патрушева, передает РИА Новости.

«Определенные результаты уже достигнуты. В частности, что касается полигона «Красный Бор, где мы сегодня работаем. Сюда исторически свозились опасные отходы со всего Советского Союза. <...> И, конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет», — сказал Патрушев.

Вице-премьер отметил, что на текущий момент продолжаются работы по ликвидации накопленного экологического вреда. По словам политика, рекультивация продлится еще несколько лет.

Всего правительство России выделило 47 млрд руб. на ликвидацию самых сложных объектов в стране. В период с 2025 по 2028 годы кабмин планирует дополнительно предоставить 46 млрд руб.

«Красный бор» — мусорный полигон, расположенный в Ленинградской области. Он предназначен для размещения и хранения промышленных токсичных отходов предприятий региона. По некоторым данным, свалка содержит радиоактивный мусор.

В мае в Ставропольском крае обустроил и новую площадку для компостирования твердых коммунальных отходов. Она появилась в Буденновском районе, ее мощность составляет 30 тыс. тонн отходов в год.

Ранее ученые выяснили, что свалки выбрасывают в воздух облака токсичных «вечных химикатов».