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Свалки выбрасывают в воздух облака токсичных «вечных химикатов», выяснили ученые

ESTL: мусорные полигоны оказались значимым источником эмиссии вредных ПФАС

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Unsplash

Американские ученые из Университета штата Флорида выяснили, что многие муниципальные свалки выбрасывают в окружающую среду значимые объемы токсичных пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС). Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

ПФАС представляют собой группу из 16 тыс. химических соединений, применяемых для производства посуды с антипригарным покрытием, водоотталкивающих материалов и других товаров. ПФАС почти не распадаются в окружающей среде, поэтому их называют «вечными химикатами».

Как показали недавние изыскания, вещества из этой группы накапливаются в организме и вызывают различные заболевания, включая рак, болезни эндокринной и репродуктивной систем организма, и другие тяжелые диагнозы.

В новом исследовании команда установила, что содержащие ПФАС отходы могут загрязнять воздух, выбрасывая газ, который сложно улавливать. Эти выбросы в основном состоят из метана и углекислого газа. Ученые нашли в этой смеси разновидность ПФАС под названием фтортеломерные спирты. Они токсичны при вдыхании и могут переноситься на большие расстояния.

Специалисты сделали открытие, прокачивая свалочный газ через специальные фильтры. Как показал последующий анализ, уровни фтортеломерного спирта в некоторых образцах на два порядка выше, чем в предыдущих исследованиях на других мусорных полигонах.

Поскольку свалки являются хранилищами ПФАС, открытие показывает, что выбросы газа с этих объектов следует учитывать в будущих стратегиях смягчения последствий и управления, чтобы уменьшить потенциальное ингаляционное воздействие и выбросы в окружающую среду.

Ранее ученые выяснили, что многие ПФАС легко проникают сквозь кожу и попадают в кровь.

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