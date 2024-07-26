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ВЦИОМ заметил изменения в отношении россиян к Путину

ВЦИОМ: 76,8 процента россиян одобряют работу президента России

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Восемь из десяти (80,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит сайт исследовательской организации.

По данным ВЦИОМ, большинство опрошенных респондентов, а именно 76,8%, одобряют работу российского лидера.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,1% участников опроса (минус 1,4 п.п.), уровень одобрения деятельности президента снизился на 1,6 п. п. и составляет 76,8%», — сообщили исследователи.

Исследование проводилось среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в период с 15 по 21 июля.

В свою очередь деятельность правительства РФ одобряют 50,8% опрошенных, что составило минус 1,5 п. п., тогда как работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,6% опрошенных граждан (минус 0,5 п.п.). При этом о доверии премьер-министру заявили 62,1% опрошенных.

В начале июля сообщалось, что уровень доверия россиян президенту РФ составлял 80,9%. Что касается уровня одобрения деятельности главы государства, то он составлял 78,4%.

Ранее большинство опрошенных россиян заявили, что доверяют результатам выборов президента.

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