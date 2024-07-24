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Глава Минздрава РФ заявил, что у россиян сместилось ощущение возраста

Глава Минздрава РФ Мурашко: россияне стали чувствовать себя на 10 лет моложе

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Максим Блинов/РИА Новости

Ощущение возраста у россиян сместилось примерно на 10 лет. Об этом на форуме «Здоровое общество» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас 40-летние граждане чувствуют себя на 30 лет, а те, кто достиг 50 лет — на 40.

«Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью», — сказал министр.

В июне ученые Российского государственного социального университета (РГСУ) выяснили, что через два-три поколения население РФ может достичь 350 млн человек.

7 мая президент России Владимир Путин поручил обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года — к 2036 году.

26 апреля в Минздраве РФ отметили, что мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин. Причиной этого явления названы злоупотребление алкоголем, курение, а также недостаточная забота о своем здоровье.

Ранее стало известно, насколько россиянам важен возраст начальника.

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