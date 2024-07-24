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В России установят сроки обслуживания рецептов на лекарства

Путин дал поручение установить сроки обслуживания рецептов на получение лекарств

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Президент России Владимир Путин дал поручение министерству здравоохранения РФ установить сроки для отсроченного обслуживания рецептов на получение лекарственных препаратов. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания главы государства с членами правительства размещен на сайте Кремля.

Как говорится в документе, Минздрав должен будет внести в нормативные правовые акты изменения, «предусматривающие установление сроков, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарственных препаратов для медицинского применения».

Срок исполнения этого поручения — 15 декабря 2024 года. Ответственным назначен министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

До этого Мурашко заявлял, что в России удается регулированием сдерживать рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП) на уровне ниже инфляции. Перечень ЖНВЛП утверждается правительством РФ ежегодно и включает наиболее важные с точки зрения государства лекарства, цены на которые жестко регулируются.

Ранее были названы ушедшие с российского рынка лекарства, не имеющие аналогов.

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