В России установят сроки обслуживания рецептов на лекарства

Президент России Владимир Путин дал поручение министерству здравоохранения РФ установить сроки для отсроченного обслуживания рецептов на получение лекарственных препаратов. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания главы государства с членами правительства размещен на сайте Кремля.

Как говорится в документе, Минздрав должен будет внести в нормативные правовые акты изменения, «предусматривающие установление сроков, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарственных препаратов для медицинского применения».

Срок исполнения этого поручения — 15 декабря 2024 года. Ответственным назначен министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

До этого Мурашко заявлял, что в России удается регулированием сдерживать рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП) на уровне ниже инфляции. Перечень ЖНВЛП утверждается правительством РФ ежегодно и включает наиболее важные с точки зрения государства лекарства, цены на которые жестко регулируются.

Ранее были названы ушедшие с российского рынка лекарства, не имеющие аналогов.