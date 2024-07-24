Правительство РФ займется обеспечением туристической отрасли автобусами

Президент РФ Владимир Путин потребовал от кабинета министров принять меры для обеспечения туристической отрасли необходимым количеством автобусов соответствующего класса. Об этом свидетельствует перечень поручений главы государства, опубликованный на сайте Кремля.

В документе уточняется, что российское правительство должно предоставить отчет о реализации этой инициативы до 1 октября 2024 года. При этом ответственным за выполнение поручения главы государства был назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин обратил внимание на необходимость рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств и оборудования для автомобильного туризма. То же касается создания мобильных торговых объектов и иной продукции, предназначенной для подобных путешествий.

«При участии операторов связи принять меры, направленные на обеспечение покрытия автомобильных дорог, входящих в состав автомобильных туристских маршрутов, устойчивой мобильной связью и интернет-связью», — отмечается в списке поручений.

Кабинет министров РФ должен подготовить первый доклад по реализации данной инициативы до 1 сентября 2024 года. Все последующие отчеты глава государства будет получать раз в шесть месяцев.

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