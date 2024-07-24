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Правительство РФ займется обеспечением туристической отрасли автобусами

Путин поручил принять меры для обеспечения туристической отрасли в РФ автобусами

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«Газета.Ru»

Президент РФ Владимир Путин потребовал от кабинета министров принять меры для обеспечения туристической отрасли необходимым количеством автобусов соответствующего класса. Об этом свидетельствует перечень поручений главы государства, опубликованный на сайте Кремля.

В документе уточняется, что российское правительство должно предоставить отчет о реализации этой инициативы до 1 октября 2024 года. При этом ответственным за выполнение поручения главы государства был назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин обратил внимание на необходимость рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств и оборудования для автомобильного туризма. То же касается создания мобильных торговых объектов и иной продукции, предназначенной для подобных путешествий.

«При участии операторов связи принять меры, направленные на обеспечение покрытия автомобильных дорог, входящих в состав автомобильных туристских маршрутов, устойчивой мобильной связью и интернет-связью», — отмечается в списке поручений.

Кабинет министров РФ должен подготовить первый доклад по реализации данной инициативы до 1 сентября 2024 года. Все последующие отчеты глава государства будет получать раз в шесть месяцев.

Ранее россиянам рассказали о трендах туризма 2024 года.

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