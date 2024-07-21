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Минздрав рассказал, сколько пациентов с ботулизмом остаются в больницах РФ

Минздрав сообщил, что 11 пациентов с ботулизмом остаются на стационарном лечении

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Shutterstock

В российских больницах остаются 11 человек с ботулизмом, восемь пациентов находятся в реанимации. Об этом сообщили в Минздраве РФ, передает «Интерфакс».

«11 человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, 8 из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

До этого глава Роскачества Максим Протасов сообщил в интервью «Газете.Ru», что в России из-за опасного заболевания проверят консервированный тунец и фасоль. Он также анонсировал повторную проверку продавцов шаурмы и появление ГОСТов для бургеров и суши, а также рассказал, как не отравиться едой из доставки.

В июне в российских регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Татарстан, были зафиксированы массовые случаи ботулизма. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал о 301 госпитализации. Только в столице с ботулизмом попали в больницы 227 человек. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о закрытии предприятия, где делали вызвавшую ботулизм продукцию.

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