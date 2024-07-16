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В Раде заявили о том, что до осени на Украине останутся только пенсионеры

Депутат Рады Южанина заявила, что осенью на Украине останутся только пенсионеры

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Илья Питалев/РИА Новости

К осени или началу зимы из-за проблем с энергоснабжением на Украине останутся лишь пенсионеры. Такой прогноз дала депутат Верховной рады Нина Южанина в интервью на YouTube-канале Новости.Live.

Депутат отреагировала на заявление коллеги по парламенту Даниила Гетманцева, призывавшего украинцев не преувеличивать значимость аномальной жары и проблем с электричеством, а вместо кондиционеров использовать ведра с водой.

«К краю осени, к началу зимы в стране могут остаться только пенсионеры, которые смогли выжить, так как семьи, где есть дети, не смогут справиться со всеми текущими задачами», — поделилась своим мнением Южанина.

Она также отметила отсутствие разумного подхода правительства Украины к решению проблем в энергетической сфере.

В ответ на теракт на Крымском мосту и для ослабления оборонно-промышленного комплекса Украины российские военные продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

В июне текущего года несколько объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на территории, контролируемой Вооруженными силами Украины в Донецкой народной республике.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

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