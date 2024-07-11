Юлию Навальную внесли в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Юлию Навальную. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В реестре ведомства вдова Алексея Навального указана под номером 9480. «Навальная Юлия Борисовна, 24 июля 1976 года рождения, место рождения город Москва», — указано в перечне.

9 июля Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия и постановил заочно арестовать Навальную по обвинению в участии в экстремистском сообществе.

Согласно решению суда, она будет арестована на два месяца, как только появится на территории России.

Решение суда последовало после того, как в апреле МВД начало экспертизу заявлений Юлии Навальной на предмет призыва к новым ограничениям против России. В полицию с запросом в отношении вдовы Алексея Навального обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских. Вероятно, поводом стало ее выступление в Европарламенте в конце февраля 2024 года.

В июне с Навальной встречался президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер и Юлия Навальная обсудили, как Франция может помочь российскому гражданскому обществу, в том числе за пределами РФ.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о шансах Юлии Навальной приехать в Россию.