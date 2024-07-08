В «Знании» назвали День семьи, любви и верности знаковым праздником для россиян

Для большинства российских семей праздник День семьи, любви и верности является важным и знаковым. Об этом заявил руководитель управления по развитию УрФО российского общества «Знание» Иван Попп.

По его словам, этот праздник является поводом еще раз понять, насколько важны близкие люди, идущие вместе по жизненному пути.

«Ценности семьи, любви и верности лежат в основе России как государства-цивилизации и объединяют все ее народы и конфессии. Согласно данным ВЦИОМ, крепкая семья занимает ключевое место в системе ценностей россиян для 87% россиян создание новой ячейки общества — это жизненная цель», — добавил он.

Попп подчеркнул, что Год семьи ознаменовал усиление государственной политики по поддержке семей в России.

«Благодаря президенту Владимиру Путину семья вновь приобрела высокий нравственный смысл. В частности, приоритетными вопросами стали защита семейных традиционных ценностей и их имплементация в государственные документы, концепции; проведение семейных мероприятий, конкурсов. Это показало всей стране, что ценность семьи приоритетна в нашем государстве», — сказал эксперт.

При этом он напомнил о конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», в котором могли принимать участие сразу 3 поколения россиян. По его мнению, конкурс получился очень душевным и показал, что традиции многопоколенческой семьи обеспечивают сохранение исторической памяти народа и становится необходимой частью для сплочения россиян.

Также Попп подчеркнул, что нацпроект «Семья» преображает всю систему поддержки российских семей и помогает стране преодолеть современные демографические вызовы.

«Нацпроект будет одним из самых масштабных по количеству мероприятий и по своему финансированию. Стартует он с первого января», — сказал он.

По его словам, благодаря нацпроекту будет выстроена целостная система поддержки семей с детьми.

«Для меня, как историка, многодетная семья – это не только норма, но и напоминание, что в многодетных семьях часто росли выдающиеся люди. И я очень рад, что сегодня многодетность в России становится социальной нормой. Как говорил президент, сбережение и приумножение народа нашей страны — это задача наших будущих поколений», — заявил эксперт.

Важным, по его мнению, является то, что в рамках этой задачи в России возрождаются традиции многодетности и идет формирование позитивного образа многодетной семьи в обществе.

«В частности, по данным ВЦИОМ, для каждого второго россиянина (50%) идеальная семья - это многодетная семья. Это яркая характеристика того, что действительно многодетность становится трендом, нормой и идеалом для и молодых и взрослых россиян», — заключил он.

Напомним, 28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, стал официальным праздником.