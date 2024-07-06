Жители Турции наблюдали падение крупного метеорита

В ночь на 6 июля жители Стамбула, Бурсы и ряда других городов Турции увидели в небе падающий метеорит. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Космическое агентство страны.

«Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг», - сообщило Космическое агентство.

В сентябре прошлого года на юго-востоке Турции упал метеорит, его горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями. Космический объект упал в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.

В июне ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали «Газете.Ru», как часто метеориты падают на Землю, и к каким последствиям привели крупнейшие столкновения нашей планеты с объектами из космоса.

Ранее сообщалось, что гигантский астероид-«разрушитель планет» максимально сблизится с Землей.