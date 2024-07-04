В ЭИСИ отметили важность поддержки семьи в России

Крепкая семья занимает главное место в системе ценностей россиян. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Здоровая, благополучная, счастливая семья как основа развития страны» рассказал его модератор, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

«Это показывает укрепление традиционных ценностей в обществе. Как говорит президент, сбережение народа и возрождение традиционной семьи – это условия выживания нашей страны и цель, на достижение которой нужно не жалеть никаких ресурсов: ни материальных, ни интеллектуальных, ни организационных», – сказал он.

Данилин отметил, что этот тезис откликается у абсолютного большинства россиян, что подтверждается и социологией. По его словам, 77% опрошенных ВЦИОМ жителей страны считают, что важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.

Как рассказала замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семенова, именно поэтому так динамично растет внимание к семейной тематике, а 2024 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом Семьи. Она напомнила, что был анонсирован отдельный нацпроект «Семья», основной задачей которого является создание условий для роста демографии. Еще одна важная задача нацпроекта, по мнению Семеновой, является создание условий для того, чтобы благополучие многодетных семей увеличивалось.

Начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» напомнила Мария Костюк, что особое внимание сегодня уделяется семьям участников СВО. По ее словам, эти семьи находятся под опекой государства.

В свою очередь, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов подчеркнул, что защита и поддержка семей — абсолютный приоритет политики Путина. Он отметил, что то, что сейчас сделано в России в рамках семейной политики, не имеет аналогов ни в советском опыте, ни в опыте зарубежного строительства социальных государств.