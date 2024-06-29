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Неопятидесятник Чаров стал фигурантом дела о дискредитации ВС РФ

СК возбудил дело против свердловского проповедника Чарова о дискредитации ВС РФ

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Сергей Булкин/Globa Look Press

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о дискредитации ВС РФ против христианского проповедника из Свердловской области Эдуарда Чарова. Уведомление опубликовала его жена Инна Чарова с соцсети «ВКонтакте».

В документе сказано, что дело следственный отдел по городу Красноуфимск СУ СК РФ по Свердловской области возбудил 23 мая.

«Чарову разъясняется право обжаловать данное постановление», — уточнили в ведомстве.

В мае свердловского проповедника Чарова, против которого до этого возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Согласно ЕГРЮЛ, Чаров был учредителем автономной некоммерческой организации «Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Христа ради», ликвидированной в 2021 году.

27 июня Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшую сотрудницу министерства юстиции РФ Марию Мамедову по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

Ранее МВД впервые лишило российского гражданства осужденного за фейки про армию.

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