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Путин поблагодарил наставников программы РАНХиГС

Путин поблагодарил наставников управленческой программы РАНХиГС

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил благодарность наставникам кадровой управленческой программы РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы) за работу с участниками программы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу отдельно поблагодарить вас за то, что при всей занятости, при крайне плотном графике делились опытом, дали немало ценных практических советов и рекомендаций. Надеюсь, что раскрыли некоторые секреты собственных профессиональных успехов», — сказал Путин.

До этого Путин рассказал выпускникам кадрового резерва РАНХиГС о потребности России в новых управленцах для реализации проектов. Отмечается, что требования к выпускникам программы будут крайне высокими из-за ответственности стоящей перед ними миссии.

Также Путин заявил, что в России в ближайшие годы будет сохраняться дефицит рабочей силы, однако его нельзя покрыть за счет импорта рабочей силы из-за рубежа.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее политолог Гагарин заявил о высокой эффективности «школы губернаторов» в РФ.

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