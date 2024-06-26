Путину показали новый план развития Сергиева Посада

Президенту России Владимиру Путину в Троице-Сергиевой лавре показали план развития Сергиева Посада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Макет был представлен в лавре — кроме Путина, на показ были приглашены патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

До этого Владимир Путин приехал к Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде.

Российский лидер приехал поклониться иконе «Святая Троица». 23 июня икону «Святая Троица» Андрея Рублева установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Икону доставили из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы.

Произведение было написано Рублевым для Троице-Сергиевой лавры в XV веке.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем надо молиться перед иконой «Троица».