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Путин подписал распоряжение о новой мере поддержки для добровольцев Росгвардии

Добровольцы Росгвардии могут бесплатно получать земельные участки

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Pavel Golovkin/AP

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, по которому добровольцы Росгвардии с орденами за заслуги во время спецоперации или со званием Героя России могут бесплатно получить земельные участки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом сообщается, что данная мера действовала для Героев России, помогающих российским военным на спецоперации. Для героев спецоперации из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя будут предусмотрены другие меры социальной поддержки.

21 мая депутаты Госдумы приняли законопроекты рабочей группы по вопросам специальной военной операции и «Единой России», которые касаются защиты имущественных прав и расширения льгот бойцов и членов их семей. В частности, принятый в третьем чтении законопроект расширил земельные льготы Героев России и СССР и полных кавалеров ордена Славы. Речь идет о наследовании права на бесплатный земельный участок их вдовами, детьми, родителями.

Ранее стало известно, что семьи Героев России унаследуют право на бесплатный земельный участок.

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