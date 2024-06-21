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В ряде регионов России сократят допустимую долю иностранных работников

В РФ 11 регионов снизят допустимую долю иностранных работников на 2025 год

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В 11 российских регионах сократят допустимую долю иностранных работников на 2025 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда РФ.

По ее информации, ведомство с учетом предложений от регионов разработало проект постановления о снижении в 11 субъектах Российской Федерации допустимой доли иностранных работников на следующий год. Речь идет об Оренбургской, Калужской, Рязанской, Самарской, Магаданской, Челябинской и Амурской областях, республиках Дагестан и Удмуртия, а также Краснодарском и Красноярском краях.

В этих регионах введены дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы. Например, в Дагестане установлено ограничение на использование иностранных работников в строительстве в размере до 30%.

«В целом за исключением региональных особенностей установленная на этот год допустимая доля иностранных работников сохраняется», — отметили в Минтруде.

Там добавили, что в следующем году продолжит действовать запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков.

До этого исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (организация запрещена в России) временном правительстве Афганистана Абдул Умари заявил, что несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана.

Ранее эксперты назвали временными меры по ужесточению высылки нелегальных мигрантов.

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