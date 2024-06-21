Путин рассказал, кто защищает суверенитет России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов заявил, что внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны стоят на стражи суверенитета России, защищают Новороссию и Донбасс. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня внуки, правнуки героев Великой Отечественной [войны] достойно хранят и продолжают ратные традиции Родины, надежно стоят на страже ее суверенитета и безопасности, защищают нашу землю и наших граждан в Донбассе и в Новороссии от неонацистов», — сказал Путин.

До этого Путин заявил о готовности Москвы к широкому международному обсуждению вопросов безопасности, в том числе с Североатлантическим альянсом (НАТО). По его словам, РФ готова широко обсуждать ключевые, жизненно важные вопросы безопасности как со своими коллегами из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), БРИКС, так и с другими международными объединениями, среди которых «европейские и натовские».

14 июня президент РФ в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил.

По словам российского президента, настало время для обсуждения системы безопасности для Евразии, которая будет подразумевать двусторонние и многосторонние гарантии коллективной безопасности.

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