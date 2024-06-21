Почти во всей Черногории отключили электричество

В Черногории почти во всей стране отключено электричество, причина пока неизвестна. Об этом сообщает местное издание Vijesti.

Сообщается, что из-за перебоев со светом отключения произошли по всей стране, кроме севера. При этом директор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович заявил, что отключения также произошли в Албании, Боснии и Герцеговине и Хорватии.

До этого министр транспорта и общественных работ Эквадора Роберто Луке заявил, что из-за произошедшей в стране аварии на линии электропередачи (ЛЭП) по всей стране наблюдается блэкаут — массовые перебои с электроснабжением. По словам министра, сбой на линии электропередачи вызвал каскадное отключение генерирующих мощностей, что, в свою очередь, привело к прекращению энергоснабжения в национальном масштабе. Луке подчеркнул, что власти страны прилагают все свои усилия для скорейшей ликвидации аварии.

По сведениям эквадорской газеты Universo, отключения электричества начались в разных городах страны 19 июня после 15:00 по местному времени (23:00 мск). В столице Эквадора, Кито, неработающие светофоры вызвали коллапс на городских дорогах. В стране происходят перебои с интернетом.

Ранее остров в океане остался без света по неизвестной причине.