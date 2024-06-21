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Россияне рассказали о доверии президенту Путину

ФОМ: уровень доверия опрошенных россиян президенту России Путину составляет 80%

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Валентина Певцова/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составил 80%. Об этом сообщили авторы исследования, которое провел фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов. Положительно работу Путина оценили 81% опрошенных. При этом уровень положительной оценки работы главы государства упал на один процентный пункт, следует из данных.

Вместе с этим среди опрошенных вырос уровень положительной оценки работы кабинета министров. За неделю он поднялся на четыре процентных пункта. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 58% респондентов.

В мае результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что большинство россиян полагают, что Владимир Путин способен обеспечить стабильность и развитие России. Большинство опрошенных (90%) посчитали российского лидера спокойным, волевым, решительным. Также они увидели в нем активного и энергичного человека (89%).

Ранее опрос показал, что в России чаще всего хотят завести детей жители Дальнего Востока.

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