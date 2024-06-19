Путина поприветствовали десятки тысяч людей в КНДР

Десятки тысяч людей приветствовали президента Российской Федерации Владимира Путина в ходе его визита в Пхеньян возгласами «Добро пожаловать, Путин!». Об этом сообщает РИА Новости.

Площадь Ким Ир Сена, где прошла церемония приветствия российского лидера, была до отказа заполнена пхеньянцами, радостно размахивавшими флажками России и КНДР и цветами.

Не меньшее количество людей собралось вдоль дороги, по которой следовал кортеж Путина, — от резиденции Кымсусан к месту официальной встречи.

На площади Ким Ир Сена проводятся военные парады и другие массовые мероприятия по случаю государственных праздников. Она является одной из крупнейших в мире и способна вместить более 100 тысяч человек.

Утром 19 июня в Пхеньяне состоялись переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном в широком составе, они продлились чуть более 1,5 часа.

В ходе публичной встречи глава КНДР в частности отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками.