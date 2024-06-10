«Медиалогия» назвала самых упоминаемых в СМИ персон на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг упоминаемости в российских СМИ во время Петербургского международного экономического форума. В тройку лидеров также вошли глава Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные компании «Медиалогия».

Согласно представленным данным, в период с 5 по 7 июня, медиаиндекс Владимира Путина составил 412,2 тыс., Германа Грефа — 40,6 тыс., Александра Беглова — 37,7 тыс.

В топ-10 рейтинга упоминаемости также вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава ВТБ Андрей Костин.

Глава государства также занял первое место по упоминаемости в соцсетях. В дни проведения ПМЭФ Владимира Путина отмечали или цитировали в 51,31 тыс. сообщений. На втором месте — Александр Беглов (4,95 тыс. сообщений), на третьем — Герман Греф (3,81 тыс. сообщений).

Следующие места в рейтинге заняли глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава «Автоваза» Максим Соколов, министр экономического развития Максим Решетников и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Среди компаний наивысший медиаиндекс в СМИ получили Сбер, ВТБ, «Автоваз», МегаФон, «Росатом», ВЭБ.РФ, РЖД, ПСБ, «Газпром» и Wildberries.

В соцсетях на первом месте также Сбер, на втором — «Автоваз», на третьем — ВТБ. Далее позиции распределились между «Газпромом», Росатомом, VK, Wildberries, РЖД, ПСБ и Ozon.

Всего в контексте ПМЭФ в российских СМИ в дни проведения ПМЭФ было опубликовано 136,8 тыс. сообщений, а в русскоязычном сегменте соцмедиа — 424,6 тыс.

Медиаиндекс — это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж.