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Полиция накрыла пижамную вечеринку мигрантов

В Москве полиция пресекла пижамную вечеринку мигрантов

В Москве правоохранители накрыли пижамную вечеринку мигрантов из ближнего зарубежья. Об этом сообщает телеканал 360° в Telegram.

В материале отмечается, что сотрудники полиции задержали участников вечеринки и выясняют, чем вызван подобный дресс-код. Помимо того, стражи порядка проверяют легальность пребывания участников тусовки на территории России.

Незадолго до этого представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал артистов отказаться от оскорбляющих россиян нарядов. По его словам, российские артисты сами могут выбирать наряды для выступлений, однако они должны понимать, какие образы оскорбляют чувства россиян, они должны почувствовать реакцию общества на нескромную одежду.

В марте прошлого года в Уфе школьник пырнул ножом 12-летнего друга во время пижамной вечеринки.

Ранее Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с пижамной вечеринки.

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