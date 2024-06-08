Стало известно число участников ПМЭФ-2024

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков сообщил, что в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поучаствовали свыше 21 тысячи человек из 139 стран. Об этом сообщает ТАСС.

«За четыре дня в мероприятиях Петербургского экономического форума приняли участие 21,3 тыс. участников из 139 стран», — сообщил Кобяков.

Отмечается, что в рамках форума было заключено 982 соглашения на сумму 6,43 триллиона рублей.

До этого руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) безусловно можно отнести к стратегическим форматам. По его мнению, выступление главы государства на ПМЭФ стоит наряду с общеустановленными доктринальными документами, определяющими на ближайшие годы приоритеты для власти и страны в целом.

По его словам, этот подход можно отнести к доктрине «нового реализма», которая лежит в основе текущей путинской каденции. Он отметил, что между странами в мире началась настоящая гонка за укрепление суверенитета. По его словам, страны, которые были лидерами, в данный момент пытаются сохранить лидерство «всеми правдами и неправдами».

Ранее сообщалось, что выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.