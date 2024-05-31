В центре Москвы пожар разросся до 300 квадратных метров

В Москве на Люсиновской улице 31, строение 6 площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС РФ.

«Загорание на кровле находящегося на реконструкции здания возросло до 300 квадратных метров», — следует из сообщения.

При этом площадь пожара на кровле реконструируемого здания составляла около 100 квадратных метров.

До этого сообщалось, что на Люсиновской улице 31, строение 6 в Москве произошел крупный пожар. При этом информация о пострадавших пока уточняется.

Также сообщалось, что в ресторане «Благодать» на Петровской набережной в Санкт-Петербурге произошел пожар. Отмечается, что пожарные уже выехали на место пожара. Других подробностей не сообщается.

29 мая в жилом комплексе Loft River в Москве загорелась кровля четырехэтажного дома. Площадь пожара составляла 40 квадратов.

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