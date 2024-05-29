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В Исландии началось извержение вулкана

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное метеорологическое бюро.

При этом сообщается, что из региона были эвакуированы жители. Вытекающая из вулкана магма направляется в сторону города Гриндавик.

«Извержение началось в районе вулканического холма Сундхнукур к северу от города Гриндавик. Вертолет береговой охраны вскоре поднимется в воздух, чтобы уточнить точное местоположение и масштабы извержения», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что британские ученые из Имперского колледжа Лондона и Бристольского университета научились точнее прогнозировать извержения вулканов, наблюдая за процессами в глубинных резервуарах магмы. Чтобы понять внутреннее устройство самых взрывоопасных явлений на нашей планете, ученые проанализировали извержения вулканов в США, Новой Зеландии, России, Японии, Аргентине, Чили, Никарагуа, Сальвадоре и Индонезии.

На основе собранных данных исследователи провели компьютерное моделирование, имитирующее сложные процессы течения и хранения магмы в недрах планеты.

Ранее ученые выяснили, могут ли супервулканы устроить на Земле новый ледниковый период.

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