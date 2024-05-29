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В России начнут штрафовать за оказание некачественных коммунальных услуг

В России начнут штрафовать до ₽100 тысяч за оказание плохих коммунальных услуг

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций в размере до 100 тысяч рублей за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами. Соответствующий документ опубликован 29 мая на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Теперь ресурсоснабжающим организациям, нарушающим режим обеспечения россиян коммунальными услугами, может грозить наказание в виде штрафа.

Наказанию в виде предупреждения или штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей будет грозить должностным лицам. Штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей могут получить юридические лица. Такие штрафы назначат при первичном нарушение закона, в случае повторного нарушения размеры штрафов вырастят до 30 тыс. и до 100 тыс. рублей соответственно.

Закон официально вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.

В этот же день глава государства подписал закон о создании в стране открытого реестра должников по алиментам.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае судебные приставы поймали должника на свадьбе.

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