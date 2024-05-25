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Число погибших при обстреле Белгородского района увеличилось

Гладков: число погибших в Белгородском районе из-за атак ВСУ возросло до четырех

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Настоящий Гладков/Telegram

По уточненным данным, четыре человека погибли в Белгородском районе в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что представленные данные касаются двух атак.

«К большому горю, количество погибших мирных жителей увеличилось до 4 человек», — написал Гладков.

По его словам, в городской больнице №2 скончался мужчина из поселка Октябрьский, получивший множественные осколочные ранения нижних конечностей.

Кроме того, госпитализированы 12 человек, среди которых один ребенок.

Гладков до этого сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородской области из РСЗО, погибли мужчина и женщина. Также он заявил, что в результате попадания украинского снаряда ВСУ во двор частного дома в поселке Дубовое Белгородской области погибла женщина.

Вечером 25 мая Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Перед этим поступали сообщения, что серия взрывов прозвучала в центральной части Белгорода на фоне режима ракетной опасности, объявленного в городе.

Ранее в Белгороде прозвучало не менее 20 взрывов.

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