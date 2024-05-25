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В Белгороде прозвучало не менее 20 взрывов

РИА Новости: в Белгороде было слышно не менее 20 взрывов

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Виктор Толочко/РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Во время действия предупреждения в административном центре региона было слышно не менее 20 взрывов, передает РИА Новости.

В 22:09 мск губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлено предупреждение о ракетной опасности. Он посоветовал местным жителям укрыться в безопасном месте.

В то же время РИА Новости сообщило, что были слышны звуки, характерные для серии взрывов. Взрывы разной интенсивности продолжались около пяти минут.

По данным ТАСС, в небе видны следы от ракет систем противовоздушной обороны.

Вечером 25 мая Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Перед этим поступали сообщения, что серия взрывов прозвучала в центральной части Белгорода на фоне режима ракетной опасности, объявленного в городе.

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