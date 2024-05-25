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Женщина погибла при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области

Гладков: в результате попадания снаряда ВСУ погибла жительница села Дубовое

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Геннадий Дубовой/РИА «Новости»

В результате попадания украинского снаряда ВСУ во двор частного дома в поселке Дубовое Белгородской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«К большому горю, в результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице», – написал Гладков, добавив, что женщина скончалась от полученных ранений до прибытия кареты скорой помощи.

Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Гладков также сообщил, что в результате субботних обстрелов региона 4 человека пострадали. Три женщины получили осколочные ранения в поселке Дубовое. Еще один пострадавший получил ранения головы и поясницы в селе Таврово. Все пострадавшие доставлены в горбольницу №2 города Белгорода.

До этого сообщалось, что 25 мая Вооруженные силы Украины атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Согласно информации властей региона, украинская армия применила беспилотники-камикадзе.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 15 дронов ВСУ над Белгородской областью.

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Обстрелы Белгородской области
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