В Херсонской области отслеживают уровень воды после ее сброса на ДнепроГЭС

Мониторинг гидрологической обстановки организован в прибрежных районах Днепра в Херсонской области из-за сброса воды на Днепропетровской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо, пишет ТАСС.

«Из-за сброса воды на ДнепроГЭС в Алешкинском, Голопристанском, Каховском и Новокаховском округах организован мониторинг гидрологической обстановки», — сообщили в пресс-службе.

Подъема уровня воды, а также подтоплений на данный момент зафиксировано не было.

Вечером 24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы ДнепроГЭС. Ожидается подъем уровня воды.

ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция на Украине. 22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также разрушены произошли на Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее в ЦУКС заявили об отсутствии угрозы подтопления левобережья Днепра.