Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области отслеживают уровень воды после ее сброса на ДнепроГЭС

Сальдо: специалисты отслеживают уровень воды в Днепре после сброса на ДнепроГЭС

close
100%
«Офіс Генерального прокурора»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Офіс Генерального прокурора»

Мониторинг гидрологической обстановки организован в прибрежных районах Днепра в Херсонской области из-за сброса воды на Днепропетровской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо, пишет ТАСС.

«Из-за сброса воды на ДнепроГЭС в Алешкинском, Голопристанском, Каховском и Новокаховском округах организован мониторинг гидрологической обстановки», — сообщили в пресс-службе.

Подъема уровня воды, а также подтоплений на данный момент зафиксировано не было.

Вечером 24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы ДнепроГЭС. Ожидается подъем уровня воды.

ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция на Украине. 22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также разрушены произошли на Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее в ЦУКС заявили об отсутствии угрозы подтопления левобережья Днепра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами